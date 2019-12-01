Sentencian a hombre por abuso sexual en San Miguel de Allende; Fiscalía logra fallo condenatorio

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 19:36:33

Guanajuato, Guanajuato, a 15 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de JOSÉ EDUARDO “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en el municipio de San Miguel de Allende.

El fallo fue resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Delitos cometidos contra las Mujeres por Razones de Género de la Región D, instancia que integró la carpeta correspondiente a partir de la denuncia de la víctima.

De acuerdo con la autoridad, los hechos se registraron durante la madrugada del 30 de marzo de 2026, cuando la afectada abordó un vehículo conducido por el ahora sentenciado, quien se identificó como prestador de servicios de transporte. Sin embargo, durante el trayecto el sujeto modificó la ruta solicitada y, pese a las peticiones de la mujer para detener la unidad, continuó su marcha hasta las inmediaciones de la salida a Celaya.

En ese punto, el agresor detuvo el vehículo y ejerció violencia física, además de cometer actos de índole sexual en contra de la víctima. Posteriormente, la obligó a descender de manera violenta y huyó del lugar.

Tras la denuncia interpuesta el 1 de abril, la Fiscalía inició las diligencias que permitieron identificar al probable responsable. El 8 de abril se obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada un día después por agentes de Investigación Criminal.

Durante la audiencia del 10 de abril, el imputado fue vinculado a proceso y, ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, aceptó su responsabilidad, optando por un procedimiento abreviado.

Finalmente, el Juez de Control dictó una pena de un año y cuatro meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos políticos.

También se ordenaron medidas de protección a favor de la víctima, así como el pago de una multa y la reparación del daño moral, la cual ya fue cubierta.