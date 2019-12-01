EEUU reconoce lucha de México contra el crimen organizado: "el progreso es claro"

EEUU reconoce lucha de México contra el crimen organizado: "el progreso es claro"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 13:47:41
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Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- El gobierno de Estados Unidos reconoció el trabajo y la cooperación de México en la lucha contra el crimen organizado en la región.

A través de un comunicado, dieron a conocer que, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las muertes por sobredosis en  la Unión Americana disminuyeron un 35 por ciento, durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump.

Por su parte, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson subrayó la cooperación bilateral para desmantelar a los cárteles de la droga, lo que se traduce en salvar vidas y fortalecer la seguridad compartida.

“Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, refirió el diplomático.

Además, el representante de EEUU en México sostuvo que “los criminales rendirán cuentas” y no tendrán dónde esconderse mientras los dos países trabajen juntos.

En este sentido, Johnson indicó que también se actúa contra las redes que “mueven y lavan” el “dinero ilícito” de los cárteles de la droga.

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