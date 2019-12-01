Apoya GC en cateo en Morelia; aseguran estupefacientes, arma de fuego y detienen a un hombre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:42:52

Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), brindaron apoyo operativo a la Fiscalía General del Estado (FGE) para cumplimentar una orden de cateo en un domicilio de la colonia Ampliación Valle Quieto, en esta ciudad.

Sobre el particular se informó que durante la diligencia ejecutada por la FGE se aseguraron 18 envoltorios de sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina, un arma de fuego corta, cartuchos útiles de distintos calibres y fue detenido un hombre, como parte del cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de una carpeta de investigación vigente.

Asimismo, fueron asegurados tres equipos de telefonía celular, documentación diversa y 97 mil 500 pesos en efectivo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el desarrollo de las investigaciones.

El detenido junto con lo asegurado fueron puesto a disposición de la autoridad procuradora de justicia, misma que determinará su situación jurídica conforme a derecho.