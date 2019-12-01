Choque en San Juan Nuevo, Michoacán, deja un fallecido y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:45:52

San Juan Nuevo, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Un saldo de una persona muerta y dos heridas fue el que dejó el choque entre dos camionetas, hechos registrados en la carretera San Juan Nuevo-Tancítaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la Barranca de El Chivo, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones que el caso amerita.