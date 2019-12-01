Hallan cuerpo en descomposición en La Piedad, Michoacán: Era de mujer desaparecida; fue asesinada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 23:37:59

La Piedad, Mich., a 4 de abril de 2026.–

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este sábado en un predio cercano a la colonia Banquetes, en el municipio de La Piedad. La víctima presentaba heridas producidas por arma blanca y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por campesinos que transitaban por la zona. Al percatarse de la presencia del cadáver entre la maleza, dieron aviso inmediato a las autoridades municipales.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y, tras confirmar la presencia de una mujer sin signos vitales, procedieron a acordonar el área para preservar la escena y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Posteriormente arribó personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, que realizó las diligencias periciales correspondientes. Durante la inspección inicial se confirmó que la víctima presentaba diversas heridas provocadas por arma blanca, además de que el cuerpo mostraba signos de haber permanecido varios días en el sitio.

Tras concluir las labores en el lugar, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.

Más tarde, autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Mariana P., de 22 años de edad.

La Fiscalía estatal informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con el o los responsables. Mientras tanto, el caso ha generado consternación entre habitantes de la zona, quienes exigen que el homicidio no quede impune.