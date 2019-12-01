Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Ferrocarril de Zamora, Michoacán

Zamora, Mich., a 14 de noviembre de 2025.- Autoridades policiales y forenses acudieron la tarde de este jueves a un predio situado en las inmediaciones de la colonia Ferrocarril, luego de que vecinos reportaran el hallazgo de lo que parecía ser un cuerpo humano dentro de una zanja.

Al arribar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer, ya en un marcado estado de descomposición. La víctima, cuya identidad permanece desconocida, vestía únicamente una blusa de tirantes color beige, mallas multicolores y tenis blancos.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras diligencias. Aunque todavía no se han establecido las causas de la muerte, las autoridades indicaron que será el Servicio Médico Forense quien determine con precisión el tiempo que llevaba fallecida y si presenta signos de violencia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue local, donde se espera que pueda ser identificado por familiares o conocidos en las próximas horas. Paralelamente, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.