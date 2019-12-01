Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Ferrocarril de Zamora, Michoacán

Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Ferrocarril de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 00:18:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Mich., a 14 de noviembre de 2025.- Autoridades policiales y forenses acudieron la tarde de este jueves a un predio situado en las inmediaciones de la colonia Ferrocarril, luego de que vecinos reportaran el hallazgo de lo que parecía ser un cuerpo humano dentro de una zanja.

Al arribar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer, ya en un marcado estado de descomposición. La víctima, cuya identidad permanece desconocida, vestía únicamente una blusa de tirantes color beige, mallas multicolores y tenis blancos.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras diligencias. Aunque todavía no se han establecido las causas de la muerte, las autoridades indicaron que será el Servicio Médico Forense quien determine con precisión el tiempo que llevaba fallecida y si presenta signos de violencia.

El cuerpo fue trasladado a la morgue local, donde se espera que pueda ser identificado por familiares o conocidos en las próximas horas. Paralelamente, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía de Morelia, Michoacán, frustra asalto y captura a tres hombres tras persecución nocturna
Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición en la colonia Ferrocarril de Zamora, Michoacán
Incendio en corralón de Calzontzin desata intensa movilización de cuerpos de emergencia en Uruapan, Michoacán
Comando irrumpe en taller de motos y ultima a dos hombres en Cotija, Michoacán; un menor queda gravemente herido
Más información de la categoria
El caso Carlos Manzo se derrumba: expertos detectan pruebas manipuladas, un autor ultimado extrajudicialmente y 40 anomalías ocultas
Harfuch encabeza ofensiva federal en Michoacán y fija postura en Uruapan: Vigilancia reforzada y presencia permanente
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles
Comentarios