Hallan cadáver encobijado en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:19:51
Apatzingán, Michoacán, a 23 de enero 2026.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos y el cual estaba envuelto en una cobija, fue localizado en un paraje de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones del camino que va al fraccionamiento Los Girasoles, estaba tirado un cuerpo sin vida.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y estaba envuelto en una cobija, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

