Detienen a ex líder del PVEM en Puebla; lo acusan de violencia familiar

Huejotzingo, Puebla, a 7 de febrero 2026.- Juan Pablo "N", ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Puebla (PVEM), fue capturado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con información oficial, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), concretó la detención al cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, por el delito de violencia familiar.

El político fue puesto a disposición de un juez de control en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde permanecerá mientras se desarrolla la audiencia inicial.

Cabe señalar que, además de haberse desempeñado como dirigente del PVEM, también participó en el proceso electoral de 2013, como candidato a la quinta regiduría del municipio de Puebla, en compañía del priista Enrique Doger Guerrero, candidato a la Presidencia Municipal.

En 2014, el sospechoso fue elegido como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México; cinco años después, fue designado secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político.