Fallece policía Municipal de Múgica tras choque en la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 12:51:08
Múgica, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió luego de chocar la patrulla en que viajaba contra un vehículo particular, el policía Municpal Alberto C. O., de 22 años perdió la vida, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 157 de la referida carretera se había registrado el choque de la patrulla de la Policía Municipal, tipo RAM, con número económico SP08, y una camioneta Nissan Frontier,  de color blanco, con placas NC-1787-D.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tripulante de la Nissan, identificado como Juan V. P., de 32 años de edad además de confirmar la muerte del policía.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

