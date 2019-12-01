Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán; presentaba impactos de bala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 10:54:22
Uruapan, Michoacán, a 21 de octubre 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en el Puente el Tarecho en el barrio de la Magdalena de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

