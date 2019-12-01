Capacita POES a Policías Municipales de Querétaro en técnicas y tácticas especializadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 16:36:28

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y el trabajo coordinado entre los distintos municipios del estado, grupos especiales de la Policía Estatal realizaron la primera etapa de un curso de técnicas y tácticas policiales a elementos de Huimilpan, Tequisquiapan, San Juan del Río, Amealco y Pedro Escobedo.

Durante la capacitación, los participantes se instruyeron en el uso de equipo especializado, incluyendo escudos balísticos y antimotines, granadas de efectos controlados, máscaras para agentes químicos, equipo de rappel y botiquín personal.

Asimismo, recibieron formación en atención a heridas, clasificación de zonas de atención, tipos de hemorragia, reglas de atención en combate, autoatención y métodos de extracción de heridos, incluyendo arrastres, camillas y uso de ambulancia.

El curso incluyó también armamento y tiro, donde se trabajaron medidas de seguridad, características de los diferentes equipos, armar y desarmar armas, limpieza y práctica de tiro en seco y en campo de tiro.

Además, se realizaron ejercicios de combate urbano, abordando avances individuales, en binomio y en equipo, coberturas, transiciones de arma, despejes de esquinas, puertas, ventanas y calles, así como conducción y custodia de objetivos y detenidos, garantizando la seguridad de todo el personal y de los ciudadanos.