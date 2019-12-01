Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 18:14:29

Morelia, Michoacán, 21 de octubre del 2025.- En la tenencia De Santiago Undameo, municipio de Morelia, fue localizada una camioneta Cadillac que presentaba impactos de bala y manchas de sangre.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un camino de terracería en las inmediaciones del fraccionamiento Los Sauces, se encontraba una camioneta baleada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar persona de la FGE quienes iniciaron las indagatorias que el caso amerita.