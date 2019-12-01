Hallan cadáver en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 13:15:14

Tarímbaro, Michoacán, a 6 de enero 2026.- El cuerpo sin vida de un individuo el cual presentaba huellas de violencia, fue hallado en una construcción ubicada en la tenencia de Uruétaro, en este municipio de Tarímbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de cadáver de una persona en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Nacional.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.