Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 21:35:37

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba huellas de violencia y que tenía atado al cuello un cinturón, fue localizado en calles de la colonia Pablo Galeana; a decir de testigos el ahora occiso era arrastrado por un motociclista, hechos que ya son investigados.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Calandria de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual tenía atado un cinturón al cuello, y el que presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.