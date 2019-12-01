Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 20:30:50

Charo, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Un saldo de tres personas muertas fue el que dejó el choque entre una motocicleta y una camioneta, hechos registrados en la carretera Morelia-Charo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencias fueron alertados de que sobre la referida carretera, frente al parque ecológico Uña de Gato, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un joven que estaba herido el cual murió mientras recibía atención médica.

Así mismo en el lugar del accidente dos personas perdieron la vida, con lo que suman tres víctimas mortales tras el accidente, hechos de los que la FGE tomó conocimiento.