Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 20:36:04

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2026.- Un ciclista de 58 años, resultó lesionado luego de que fuera arrollado por el ferrocarril en la tenencia de Uruapilla en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar ubicado en la carretera Morelia-Pátzcuaro, un hombre había sido atropellado por el tren.

Al sitio acudieron elementos de las guardias Civil y Nacional además de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Daniel A., de 58 años.

Es de mencionar que la víctima viajaba en una bicicleta cuando se suscitó el percance.