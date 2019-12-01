El Salto, Jalisco, 22 de noviembre de 2026.- Denuncias ciudadanas permitieron a elementos de la Policía Metropolitana localizar y asegurar un inmueble que presuntamente era utilizado para resguardar vehículos robados en la colonia San José del Quince, en el municipio de El Salto.

Durante el cateo, los agentes encontraron dos automotores con reporte de robo, así como placas vehiculares y diversas autopartes. Las unidades habrían sido robadas durante la misma semana en que se realizó el operativo.

De acuerdo con los reportes, el operativo se originó luego de que habitantes alertaran sobre movimientos sospechosos de vehículos que entraban y salían de un terreno ubicado en el cruce de las calles Sagrado Corazón y Venustiano Carranza. A partir de las denuncias, los policías realizaron labores de inteligencia y rastrearon la geolocalización de una unidad robada, lo que permitió ubicar el predio.

Tras solicitar la intervención del Ministerio Público y obtener la orden de cateo, los uniformados ingresaron al inmueble y confirmaron que uno de los vehículos portaba placas extranjeras, aunque sus números de serie correspondían a una unidad registrada en Zacatecas y con reporte de robo. El segundo automóvil también tenía reporte, pero circulaba con placas sobrepuestas.

En el lugar, las autoridades aseguraron además varias matrículas y autopartes. Este es el segundo inmueble que la Policía Metropolitana interviene durante 2026 por presuntamente funcionar como sitio de almacenamiento de vehículos robados; el antecedente más reciente ocurrió en la colonia Artesanos, en San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizada una finca conocida como “La Agencia”.