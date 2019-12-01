Hallan cadáver en Gabriel Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:11:11

Gabriel Zamora, Michoacán, 16 de septiembre del 2025. El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual presentaba huellas de tortura, fue hallado en una bodega ubicada en la carretera Carapan-Playa Azul, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar ubicado en la comunidad de Charapendo, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes, tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba huellas de violencia y lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.