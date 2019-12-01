Hallan cadáver en estado de descomposición en el fraccionamiento Bosques de la Presa de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 21:22:44
Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El cuerpo putrefacto de un individuo que fue asesinado a balazos y el cual estaba maniatado, fue localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Bosques de la Presa, al sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento, cercano a la Tenencia Morelos, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

