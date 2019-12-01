Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 18:12:32

Zamora, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- El cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción fue localizado sobre unas piedras en una zona cerril, al momento se desconocen las causas del fallecimiento por lo que autoridades de la FGE ya investiga.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que al mediodía de este miércoles en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una persona sin vida en el predio cerril de "La Beatilla".

Uniformados de los tres niveles de gobierno se movilizaron sobre el Libramiento Norte y justo frente al estadio de fútbol ingresaron sobre una brecha donde aproximadamente a 500 metros ubicaron el cadáver.

Los uniformados acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos Especializados, Agentes Ministeriales y el Ministerio Público llegaron al sitio y tras procesar la escena informaron que el cadáver corresponde al de una mujer en completo estado de putrefacción, el cual vestía ropas en color negro.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y conocer el movil del deceso, esperando sea identificado mas tarde.