Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 

Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 18:12:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- El cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción fue localizado sobre unas piedras en una zona cerril, al momento se desconocen las causas del fallecimiento por lo que autoridades de la FGE ya investiga.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que al mediodía de este miércoles en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una persona sin vida en el predio cerril de "La Beatilla".

Uniformados de los tres niveles de gobierno se movilizaron sobre el Libramiento Norte y justo frente al estadio de fútbol ingresaron sobre una brecha donde aproximadamente a 500 metros ubicaron el cadáver.

Los uniformados acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos Especializados, Agentes Ministeriales y el Ministerio Público llegaron al sitio y tras procesar la escena informaron que el cadáver corresponde al de una mujer en completo estado de putrefacción, el cual vestía ropas en color negro.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y conocer el movil del deceso, esperando sea identificado mas tarde.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 
Flamazo en el Metro de la CDMX, obliga a suspender temporalmente el servicio; no se reportan heridos
Recupera Policía Morelia camioneta robada tras asalto
Servicio social: solicitan apoyo para identificar a hombre víctima de homicidio localizado en la presa de Cointzio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
En 28 estados del país el diésel se vende por encima del precio pactado: Roza los 30 pesos por litro
Rescatan con vida a minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa
Choque entre autobús y tráiler deja dos muertos y ocho heridos en Tamaulipas
Comentarios