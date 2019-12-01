Hallan cadáver calcinado en paraje carretero de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 09:51:26

Morelia, Michoacán, 28 de enero del 2026.- El cuerpo calcinado de una persona fue localizado en un paraje de la carretera Morelia-Ciquimitío, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la zona serrana del referido lugar, estaba tirado el cuerpo calcinado de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba calcinado y junto a este una camioneta, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.