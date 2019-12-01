Hallan cadáver calcinado en Cotija, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 16:18:23

Cotija, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- El cuerpo calcinado de una persona fue localizado en un paraje de la carretera Cotija-San Juanico, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo calcinado de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba calcinado, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.