Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec

Buenavista, Mich., a 1 de febrero de 2025.– La tensión volvió a apoderarse de la región de Tierra Caliente luego de que, la tarde de este viernes, se registrara un nuevo bloqueo carretero en la vía Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del panteón municipal de Buenavista, donde pobladores cerraron totalmente el paso vehicular en protesta.

De acuerdo con los manifestantes, la movilización surge por la presunta desaparición de varios jóvenes, quienes —afirman— habrían sido detenidos por elementos de la Policía Municipal de Buenavista y posteriormente entregados a un mando policial de Tepalcatepec, identificado como Juventino Cisneros, alias “Tilín”.

Entre consignas, pancartas y reclamos públicos, los inconformes exigieron la presentación con vida de sus familiares, señalando directamente al comandante mencionado, a quien acusan de operar desde hace más de una década en la región. Los manifestantes aseguran que Cisneros cuenta con una carpeta de investigación abierta por secuestro, además de ser señalado en múltiples desapariciones ocurridas en comunidades como La Ruana, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente dichas acusaciones.

Durante el bloqueo, los pobladores también lanzaron severos señalamientos sobre una presunta colusión entre mandos policiales y el crimen organizado, versión que circula desde hace tiempo en la región, pero que no ha sido corroborada por instancias estatales o federales.

El cierre carretero provocó largas filas de vehículos varados, afectando el tránsito entre municipios clave de la Tierra Caliente, mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso ante la ausencia de autoridades que dialogaran con los manifestantes.

Hasta la publicación de esta nota, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del Ayuntamiento de Buenavista, la Secretaría de Seguridad Pública del estado ni la Fiscalía General, sobre los bloqueos ni sobre el paradero de los jóvenes denunciados como desaparecidos.

La situación mantiene en alerta a los habitantes de la zona, quienes advierten que las protestas podrían escalar si no se obtiene una respuesta inmediata de las autoridades competentes.