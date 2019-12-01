Sentencian a dos personas por robo y privación ilegal de la libertad en Irapuato

Irapuato, Guanajuato, 1 de febrero del 2026- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró una sentencia condenatoria superior a los 10 años de prisión en contra de FABIÁN “N” y MARÍA GUADALUPE “N”, tras acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de robo y privación ilegal de la libertad agravada, cometidos en agravio de varias víctimas en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron la noche del 30 de abril de 2025, cuando las personas afectadas regresaban del aeropuerto y circulaban por la autopista de cuota en el tramo Arandas–Yostiro. En ese punto, fueron interceptadas por individuos armados que vestían indumentaria y portaban equipo con apariencia oficial, quienes instalaron un falso retén para obligarlas a detenerse.

Tras el engaño, las víctimas fueron privadas de la libertad y obligadas a trasladarse en su propio vehículo por caminos de terracería y zonas despobladas, donde permanecieron retenidas durante varias horas bajo constantes amenazas con armas largas. Durante ese lapso, los agresores las despojaron de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, teléfonos celulares, tabletas, pasaportes y otros objetos de valor, además de forzarlas a proporcionar contraseñas y realizar transferencias bancarias en dólares.

La Fiscalía detalló que, durante el cautiverio, las personas fueron separadas, agredidas de manera verbal y física, y amenazadas de muerte. Posteriormente, los responsables las abandonaron en un camino de terracería, advirtiéndoles que no denunciaran los hechos.

Gracias a la integración sólida de la carpeta de investigación y a la aceptación de los cargos por parte de los imputados, el Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado. FABIÁN “N” y MARÍA GUADALUPE “N” fueron condenados a 10 años y cinco meses de prisión, además del pago de las multas y sanciones económicas correspondientes conforme a la ley.