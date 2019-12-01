Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 13:12:44

El Marqués, Querétaro, 1 de febrero del 2026.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México - Querétaro, en donde se reportó un aparatoso accidente entre un auto y un camión de pasajeros.

Fue a la altura de La Noria, en el municipio de El Marqués, en dirección a la Ciudad de México, en donde el camión de pasajeros impactó a un auto.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, al lugar, se movilizaron elementos de Protección Civil de El Marqués, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, auxiliaron a los involucrados y rescataron a una persona, quien se encontraba atrapada en el vehículo en los fierros retorcidos.

Tras ser liberada, la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un hospital, en condición grave, en donde continuará con la atención.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños.