Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 

Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 13:12:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, 1 de febrero del 2026.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México - Querétaro, en donde se reportó un aparatoso accidente entre un auto y un camión de pasajeros.

Fue a la altura de La Noria, en el municipio de El Marqués, en dirección a la Ciudad de México, en donde el camión de pasajeros impactó a un auto.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, al lugar, se movilizaron elementos de Protección Civil de El Marqués, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, auxiliaron a los involucrados y rescataron a una persona, quien se encontraba atrapada en el vehículo en los fierros retorcidos.

Tras ser liberada, la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un hospital, en condición grave, en donde continuará con la atención.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre un camión y un auto deja a una persona atrapada en El Marqués, Querétaro 
Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
Choca combi de la Ruta Azul en Zitácuaro, Michoacán; hay un herido
Más información de la categoria
Estallan bloqueos en Buenavista, Michoacán: acusan desapariciones forzadas y señalan a municipales y mando de Tepalcatepec
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado; dice ser "un soldado de la 4T"
México no dejará de enviar ayuda humanitaria a pesar de amenaza de aranceles de Trump, advierte Juan Ramón de la Fuente
Comentarios