Choque de una moto y un vehículo en Uruapan, Michoacán, deja dos heridos graves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 16:42:02
Uruapan, Michoacán, a 1 de febrero de 2026.- Un saldo de dos heridos graves, fue el que dejó el choque entre una moto y un vehículo, hechos registrados en la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas de gravedad.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

