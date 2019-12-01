Hallan cadáver calcinado de una mujer en tenencia de Morelia, Michoacán 

Hallan cadáver calcinado de una mujer en tenencia de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 11:42:19
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Morelia, Michoacán, 31 de marzo 2026.- El cuerpo calcinado de una mujer fue hallado dentro de la cabina de refrigeración de un camión, la cual estaba quemada; hechos registrados en la tenencia de Atapaneo, municipio de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Melchor Ocampo, esquina con Eduardo Ruíz, estaba una caja de refrigeración quemada y dentro de esta el cuerpo calcinado de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual estaba calcinado, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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