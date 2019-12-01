Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada

Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:41:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que, como parte de la Operación Sable, se llevaron a cabo 147 operativos entre el 23 y el 29 de marzo, con el objetivo de inhibir actividades ilícitas y fortalecer el orden público en distintas regiones del país.

Durante este periodo, los elementos navales establecieron 748 puestos de control, además de recorrer más de 93 mil kilómetros en vehículos y mil 299 kilómetros a pie en labores de vigilancia y seguridad, en coordinación con otras dependencias.

Como resultado de estas acciones se logró la detención de 234 personas, así como el aseguramiento de siete armas cortas, un arma larga, ocho cargadores y 215 cartuchos. También se decomisaron 38 vehículos y 12 inmuebles vinculados con presuntas actividades ilícitas.

En materia de drogas, la Marina aseguró mil 33 kilogramos y 623 dosis de presunta metanfetamina, además de 1.60 kilogramos y 61 dosis de aparente marihuana, así como cuatro kilogramos y 64 dosis de presunta cocaína.

Asimismo, los elementos navales realizaron actividades de proximidad social, entre ellas la distribución de 2 mil 456 volantes de denuncia anónima, la impartición de 48 pláticas vecinales y 209 atenciones médicas a la población.

La Semar también informó que durante estas acciones se brindó apoyo a dependencias de seguridad pública en los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, como parte de la coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver calcinado de una mujer en tenencia de Morelia, Michoacán 
Aseguran 129 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay dos detenidos
Destroza su auto al volcar en la autopista México-Querétaro 
Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Más información de la categoria
Trump afirma que guerra contra Irán no durará “mucho más”
Localizan con vida a Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido conocida como “Rosa Dely”
Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada
Identifican restos de hijo de la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora
Comentarios