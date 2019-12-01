Marina realiza 147 operativos en una semana como parte de la Operación Sable; hay 234 detenidos y una tonelada de estupefaciente incautada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:41:24

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que, como parte de la Operación Sable, se llevaron a cabo 147 operativos entre el 23 y el 29 de marzo, con el objetivo de inhibir actividades ilícitas y fortalecer el orden público en distintas regiones del país.

Durante este periodo, los elementos navales establecieron 748 puestos de control, además de recorrer más de 93 mil kilómetros en vehículos y mil 299 kilómetros a pie en labores de vigilancia y seguridad, en coordinación con otras dependencias.

Como resultado de estas acciones se logró la detención de 234 personas, así como el aseguramiento de siete armas cortas, un arma larga, ocho cargadores y 215 cartuchos. También se decomisaron 38 vehículos y 12 inmuebles vinculados con presuntas actividades ilícitas.

En materia de drogas, la Marina aseguró mil 33 kilogramos y 623 dosis de presunta metanfetamina, además de 1.60 kilogramos y 61 dosis de aparente marihuana, así como cuatro kilogramos y 64 dosis de presunta cocaína.

Asimismo, los elementos navales realizaron actividades de proximidad social, entre ellas la distribución de 2 mil 456 volantes de denuncia anónima, la impartición de 48 pláticas vecinales y 209 atenciones médicas a la población.

La Semar también informó que durante estas acciones se brindó apoyo a dependencias de seguridad pública en los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, como parte de la coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad.