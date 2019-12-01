Identifican restos de hijo de la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:03:00

Hermosillo, Sonora, 31 de marzo del 2026.- El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora confirmó que los restos óseos localizados el pasado 24 de marzo en la carretera 26, en Sonora, pertenecen a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el colectivo informó que la prueba de ADN confirmó plenamente la identidad del joven.

“Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, señalaron.

En el mensaje también expresaron que, pese al paso del tiempo, nunca se está preparado para recibir una noticia de este tipo, destacando que el hallazgo representa el cierre de un largo proceso de búsqueda.

“Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y de memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros. Promesa cumplida”, añadieron.

Se informó que este martes 31 de marzo se realizará un velatorio en la casa de Ceci Flores, ubicada en Bahía de Kino, mientras se espera que las autoridades de Sonora emitan un comunicado oficial en las próximas horas.