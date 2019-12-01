Aseguran 129 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay dos detenidos

Aseguran 129 mil litros de huachicol en Tamaulipas; hay dos detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 10:17:56
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Jaumave, Tamaulipas, a 31 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal incautó alrededor de 129 mil litros de hidrocarburo ilegal, mejor conocido como huachicol, en el municipio de Jaumave, Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial, los hechos se desarrollaron cuando elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban revisiones vehiculares de carácter aleatorio.

Los uniformados marcaron el alto a dos unidades pesadas que transportaban cuatro autotanques con la carga mencionada, la cual no pudo ser acreditada.

Por lo anterior, los conductores de los tractocamiones fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes para la investigación pertinente.

Por su parte, Defensa reiteró su compromiso con inhibir las actividades de la delincuencia organizada y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

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