Destroza su auto al volcar en la autopista México-Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 09:12:37

Querétaro, Querétaro, a 31 de marzo 2026.- La mañana de este martes, servicios de emergencias se movilizaron a carriles laterales de la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde se reportó la volcadura de un auto.

El vehículo, circulaba con dirección a la Ciudad de México, sobre carriles centrales, sin embargo, el presunto exceso de velocidad, ocasionó que perdiera el control, cuando se encontraba a metros del puente de la avenida Cimatario.

Al descontrolarse el auto chocó con la guarnición y posteriormente volcó, quedando severamente dañado, sobre los carriles laterales de la transitada vía.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y determinaron que a pesar de lo aparatoso, no requerían traslado a un hospital, ya que sus heridas no eran graves.

La vialidad fue abanderada, por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.