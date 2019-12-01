Hallan a mujer sin vida en tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Hallan a mujer sin vida en tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 20:39:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 16 de septiembre, de 2025.- El cuerpo putrefacto de una mujer misma que estaba semidesnuda, fue localizado en un paraje de la tenencia de Buenos Aires en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes  tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cuna estaba en avanzado estado de descomposición y estaba semidesnuda,  restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: en 15 días de septiembre, 62 homicidios; mujeres y policías, entre las víctimas 
Detiene FGE a Jorge Arturo “N” presunto responsable de violencia digital a la intimidad sexual, en agravio de su expareja
Estos son y así operan los grupos criminales que provocaron la suspensión de Fiestas Patrias en 4 municipios de Michoacán: Administración Trump, con la mira sobre ellos
Hallan a mujer sin vida en tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Más información de la categoria
Michoacán: en 15 días de septiembre, 62 homicidios; mujeres y policías, entre las víctimas 
Estos son y así operan los grupos criminales que provocaron la suspensión de Fiestas Patrias en 4 municipios de Michoacán: Administración Trump, con la mira sobre ellos
Hallan a mujer sin vida en tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Se apaga una leyenda: Robert Redford muere dejando un legado imborrable en el cine
Comentarios