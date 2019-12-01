Hallan a mujer sin vida en tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 20:39:17

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 16 de septiembre, de 2025.- El cuerpo putrefacto de una mujer misma que estaba semidesnuda, fue localizado en un paraje de la tenencia de Buenos Aires en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cuna estaba en avanzado estado de descomposición y estaba semidesnuda, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.