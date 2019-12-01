Hallan a hombre sin vida en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 17:05:53

Apatzingán, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - El cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba huellas de violencia, fue localizado en calles de la colonia Leandro Valle de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle General Juan Nepomuceno estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes, tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo, el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.