Hallan a hombre sin vida en domicilio de Morelia, Michoacán; se investigan las causas de muerte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:01:29
Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un hombre que murió bajo condiciones aún no determinadas, fue localizado en un domicilio de la colonia Eduardo Ruiz; se investigan las causas de muerte.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el domicilio ubicado en la esquina de las calles Banderilla y Parque Nacional de Uruapan, se encontraba una persona sin vida.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal al de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar se que será con base en la necropsia de ley que se determinen las causas de muerte.

