Hallan a hombre sin vida, afuera de la clínica 80 del IMSS en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:14:07

Morelia, Michoacán, 6 de marzo del 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, del cual hasta el momento se desconocen las causas de muerte, fue localizado en una banca en las afueras de la clínica 80 del IMSS en esta ciudad capital de Morelia.

Al respecto se informó que esta mañana de viernes, autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo inerte de una persona en la explanada del IMSS, Madero Poniente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quiera al arribar confirmaron la muerte del individuo situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.