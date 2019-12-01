Hallan a hombre sin vida, afuera de la clínica 80 del IMSS en Morelia, Michoacán 

Hallan a hombre sin vida, afuera de la clínica 80 del IMSS en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:14:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de marzo del 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, del cual hasta el momento se desconocen las causas de muerte, fue localizado en una banca en las afueras de la clínica 80 del IMSS en esta ciudad capital de Morelia.

Al respecto se informó que esta mañana de viernes, autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo inerte de una persona en la explanada del IMSS, Madero Poniente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quiera al arribar confirmaron la muerte del individuo situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR inicia carpeta de investigación por oponerse a que se realicen trabajos públicos de salud en Morelia y Zinapécuaro, Michoacán 
Reportan enfrentamiento armado entre Marina y civiles en la carretera Las Cañas – Arteaga, Michoacán
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Más información de la categoria
Persiste el "huachicol" en Michoacán: desmantelan más 50 tomas clandestinas en 2026
Enero de 2026, el mes con menos homicidios en Jalisco desde 2015: Sheinbaum
"Rendición incondicional de Irán", la condición de Trump para poner fin a la guerra
Interceptan tractocamión con 88 kilos de enervante ocultos en cajas; hay un detenido
Comentarios