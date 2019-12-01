Hallan a hombre asesinado a balazos a un costado de la carretera Morelia - Charo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 00:33:43
Charo, Mich., a 27 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un hombre con impactos de bala fue localizado la tarde del viernes a la orilla de la carretera Morelia–Charo, en las inmediaciones de la zona conocida como “Huerta La Campana”.

De acuerdo con reportes preliminares, automovilistas que transitaban por el tramo carretero entre las comunidades de Las Trojes y El Álamo se percataron de la presencia del cadáver y dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Elementos policiales acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo. La zona fue acordonada para preservar indicios, mientras se solicitaba la intervención de personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos después arribaron peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Durante las labores periciales se localizó una credencial de elector a nombre de José G., cuya fotografía coincide con las características físicas de la víctima. La identidad será confirmada de manera oficial en las próximas horas.

Noventa Grados
