Choque automovilístico en la Siglo XXI deja un muerto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 09:53:05

Arteaga, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- Un saldo de una persona muerta fue el que dejó el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 238 de la referida carretera se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de AMBUMED, estos últimos quienes auxiliaron a varios lesionados además de conformar la muerte de una persona.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.