Halla cadáver encobijado en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 11:35:31
Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona el cual estaba envuelto en una cobija y el que presentaba huellas de violencia, fue localizado en calles de la colonia 13 de Septiembre de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Acapilcan y Lauro Montenegro de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba envuelto en una cobija y presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

