Habrá reforzamiento de seguridad federal en zonas focos rojos de Michoacán 

Habrá reforzamiento de seguridad federal en zonas focos rojos de Michoacán 
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 15:58:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- En próximas días se prevé un reforzamiento de seguridad pública con tropas policiales federales  en las zonas de Michoacán consideradas como focos rojos,  informó Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la SSP.

Apuntó  que también se establecerán dinámicas de revisión de las direcciones de corporaciones municipales en diversas partes de la entidad.

Cuestionado sobre recientes  señalamientos contra  mandos policiales  de Los Reyes, Cotija, Tinguindín, Tocumbo y Peribán, recordó que, ninguno de estos municipios cuenta con el esquema de "mando coordinado", lo que implica que las direcciones de seguridad pública están a cargo de los presidentes municipales. 

"La Secretaría de Ejecutivo es la entidad encargada de la revista de las armas, así como del personal, a partir de los que ellos tienen dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué estamos nosotros viendo? Una ruta de trabajo para establecer estas supervisiones de manera conjunta entre los órdenes de gobierno estatal y federal para hacer estas revisiones", apuntó 
Oseguera Cortés.

Fue a través del último video difundido por el Ejército Purépecha de Liberación Michoacana (EPLM), donde el llamado comandante "Arango", asegura que algunos mandos policiales están relacionados con la delincuencia organizada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
De la tragedia al arresto: capturan en Michoacán al conductor del camión arrollado por tren en Atlacomulco
Este fin de semana se registraron 5 asesinatos en Colima; hay una mujer entre las víctimas
La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
"Detención absurda": Alcalde de Jiquilpan niega acusaciones contra su secretario, policías cuentan con acreditación y patrulla no es apócrifa 
Más información de la categoria
Ataque armado en evento público deja al menos 6 muertos y 9 heridos, en Chihuahua
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Comentarios