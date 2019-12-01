Habrá reforzamiento de seguridad federal en zonas focos rojos de Michoacán 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 15:58:07

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- En próximas días se prevé un reforzamiento de seguridad pública con tropas policiales federales en las zonas de Michoacán consideradas como focos rojos, informó Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la SSP.

Apuntó que también se establecerán dinámicas de revisión de las direcciones de corporaciones municipales en diversas partes de la entidad.

Cuestionado sobre recientes señalamientos contra mandos policiales de Los Reyes, Cotija, Tinguindín, Tocumbo y Peribán, recordó que, ninguno de estos municipios cuenta con el esquema de "mando coordinado", lo que implica que las direcciones de seguridad pública están a cargo de los presidentes municipales.

"La Secretaría de Ejecutivo es la entidad encargada de la revista de las armas, así como del personal, a partir de los que ellos tienen dados de alta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué estamos nosotros viendo? Una ruta de trabajo para establecer estas supervisiones de manera conjunta entre los órdenes de gobierno estatal y federal para hacer estas revisiones", apuntó

Oseguera Cortés.

Fue a través del último video difundido por el Ejército Purépecha de Liberación Michoacana (EPLM), donde el llamado comandante "Arango", asegura que algunos mandos policiales están relacionados con la delincuencia organizada.