Despliegan operativo en El Ortigal tras ataque contra militares

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 15:33:41

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la localidad de El Ortigal, municipio de Ario de Rosales, luego de que elementos del Ejército fueran agredidos a tiros la mañana de este sábado, informó el gobierno municipal.

De acuerdo con el comunicado oficial, los militares realizaban un recorrido de vigilancia cuando ocurrió el ataque. Los primeros reportes señalan que un elemento falleció y otros dos resultaron heridos.

Las autoridades locales informaron que las corporaciones mantienen presencia en el lugar para restablecer el orden y proteger a la población.

La administración municipal pidió a los habitantes mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades e informarse a través de canales oficiales.

El comunicado no precisó si hubo personas detenidas o agresores abatidos.