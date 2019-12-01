Destapan red de extorsión y localizan sustancías ilícitas durante operativo en el Cereso de Pachuca, Hidalgo

Destapan red de extorsión y localizan sustancías ilícitas durante operativo en el Cereso de Pachuca, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 21:52:48
Pachuca, Hidalgo, a 9 de enero de 2026.- Autoridades de Hidalgo llevaron a cabo un operativo de revisión al interior del Centro de Reclusión Social (Cereso) de Pachuca, en el que fueron asegurados teléfonos celulares, armas punzocortantes y diversas sustancias prohibidas.

La acción fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad interna del penal y evitar la comisión de delitos desde su interior.

Durante la inspección en áreas habitacionales, los elementos localizaron alrededor de 50 teléfonos móviles y cerca de 100 tarjetas SIM, los cuales, de acuerdo con reportes oficiales, suelen ser utilizados para actividades ilícitas como la extorsión telefónica.

Además, se decomisaron memorias USB, tarjetas de almacenamiento, adaptadores y cables de carga, así como 359 objetos punzocortantes elaborados de manera artesanal. Estas armas representan un riesgo para la integridad de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario, por lo que su aseguramiento busca disminuir hechos de violencia y enfrentamientos internos.

En el operativo también se detectaron sustancias ilícitas presuntamente destinadas a su venta y consumo, entre ellas dosis de hierba verde con características similares a la marihuana y envoltorios con una sustancia blanca y cristalina, aparentemente cristal. Junto con ello, se hallaron pipas, vapeadores y otros instrumentos empleados para el consumo de narcóticos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes.

