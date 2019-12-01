Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido

Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 15:14:11
Celaya, Guanajuato, 5 de septiembre del 2025.- Fuerte despliegue policíaco se registró en la comunidad de San Isidro de Trojes luego del reporte de un presunto enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles armados, del cual se presume el saldo de una detención y un vehículo asegurado así como daños en una unidad oficial.

Alrededor de las 12:30 de este viernes habitantes de la avenida Del Monte esquina Nogal comenzaron a escuchar múltiples disparos de arma de fuego por lo que se resguardaron en sus viviendas así como comercios.

Según versiones los uniformados realizaban su recorrido de seguridad cuando fueron agredidos a tiros por sujetos desconocidos, situación que repelieron, logrando el aseguramiento de un masculino y un vehículo, mientras que sus cómplices se dieron a la fuga 

La realidad de los hechos será confirmada por las autoridades, en tanto que se realizó un fuerte operativo por las zonas aledañas, sin conocerse su resultado.

