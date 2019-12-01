Guardia Nacional frustra robo de camioneta en Morelos; ahuyentaron a delincuentes con disparos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:12:29

Cuautla, Morelos, 15 de enero del 2026.- Un robo de una camioneta fue frustrado por efectivos de la Guardia Nacional (GN) en la colonia Tierra Larga del municipio de Cuautla, Morelos.

El hecho quedó grabado en una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes comenzaron a difundirse de manera rápida en redes sociales.

En el video se observa como varios sujetos armados se acercan a una camioneta blanca con intenciones de apropiársela, en la que iba a bordo una mujer, a la cual intentaron someter.

No obstante, momentos después, notaron la presencia de los elementos de la GN, por lo que optaron por escapar del lugar.

Durante la huida de los amantes de lo ajeno, uno de los uniformados efectuó disparos de disuasión, situación por la cual no hubo personas heridas aunque los delincuentes no fueron capturados.