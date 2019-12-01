Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Luis Manuel Guevara | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:14:29

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que la Guardia Civil ha logrado disminuir la curva ascendente de homicidios dolosos heredada por el gobierno anterior, esto en el marco del anuncio de un incremento salarial del 10 por ciento a los elementos de la corporación.

El mandatario estatal recalcó que este año hubo un aumento del cinco por ciento y en 2027 habrá un aumento más.

Apuntó que en se logró una reducción de más del 60 por ciento, ello, dijo, con datos confirmados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), e incluso la entidad podría cerrar el año con menos de mil 300 homicidios dolosos.

Por su parte, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública (SSP), enfatizó que invertir en policías no es un gasto sino un compromiso con la ciudadanía y los elementos, por ello se trabaja en la dignificación policial, desde equipamiento y uniformes, entre otras acciones que permiten fortalecer los trabajos de seguridad pública.

Agregó que mejorar las condiciones de trabajo hace que crezca la lealtad a la institución y hacia la población.

Finalmente, Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial, aseguró que vienen cosas muy buenas para la Guardia Civil, entre ellas que actualmente se construyen instalaciones que permitan un desarrollo más profesional y cercano a la gente, por ello, pidió trabajar con mayor disciplina, lealtad y orgullo a la institución.