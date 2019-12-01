Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla

Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla
Autor: Redacción / Luis Manuel Guevara | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:14:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

 

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que la Guardia Civil ha logrado disminuir la curva ascendente de homicidios dolosos heredada por el gobierno anterior, esto en el marco del anuncio de un incremento salarial del 10 por ciento a los elementos de la corporación.

 

El mandatario estatal recalcó que este año hubo un aumento del cinco por ciento y en 2027 habrá un aumento más. 

 

Apuntó que en se logró una reducción de más del 60 por ciento, ello, dijo, con datos confirmados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), e incluso la entidad podría cerrar el año con menos de mil 300 homicidios dolosos.

 

Por su parte, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública (SSP), enfatizó que invertir en policías no es un gasto sino un compromiso con la ciudadanía y los elementos, por ello se trabaja en la dignificación policial, desde equipamiento y uniformes, entre otras acciones que permiten fortalecer los trabajos de seguridad pública.

 

Agregó que mejorar las condiciones de trabajo hace que crezca la lealtad a la institución y hacia la población.

 

Finalmente, Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial, aseguró que vienen cosas muy buenas para la Guardia Civil, entre ellas que actualmente se construyen instalaciones que permitan un desarrollo más profesional y cercano a la gente, por ello, pidió trabajar con mayor disciplina, lealtad y orgullo a la institución.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla
Habitantes de Buenavista, Michoacán bloquean carretera en exigencia de la aparición de sus familiares
En una funeraria de Zamora, Michoacán, asesinan a un individuo
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Más información de la categoria
Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Explota puesto de pirotecnia en tianguis de Morelia, Michoacán; está prohibida su venta
A los 15 años Carlos Manzo me dijo que iba a ser presidente de México: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios