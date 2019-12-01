A los 15 años Carlos Manzo me dijo que iba a ser presidente de México: Carlos Bautista Tafolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 08:05:31

Uruapan, Michoacán, 21 de diciembre del 2025.- El diputado local en el Congreso de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, compartió un mensaje en el que recordó su amistad con Carlos Manzo y el origen simbólico del llamado Movimiento del Sombrero, corriente política y social que ha cobrado relevancia en el estado de Michoacán.

De acuerdo con el legislador, su relación con Manzo se remonta a la adolescencia, cuando ambos compartían aspiraciones personales y políticas.

Bautista Tafolla relató que Manzo, con apenas 15 años, ya expresaba su deseo de convertirse en presidente de México, mientras que él, a los 18, se proyectaba como empresario y le ofrecía su respaldo para alcanzar esa meta.

En su declaración, el diputado explicó que el uso del sombrero, hoy identificado con el movimiento, surgió a petición directa de Carlos Manzo, quien le aseguró que algún día “todo México se pondría el sombrero”.

Bautista Tafolla reconoció que inicialmente no era parte de su vestimenta, pero adoptó el símbolo como muestra de apoyo y convicción.

Finalmente, Carlos Bautista Tafolla expresó que la figura del ex líder seguirá presente entre quienes integran el movimiento, a quien recordó como “mi presidente”, reafirmando así la vigencia simbólica y política de su memoria dentro del proyecto que impulsó en Uruapan.