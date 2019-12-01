Explota puesto de pirotecnia en tianguis de Morelia, Michoacán; está prohibida su venta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 09:00:41

Morelia, Michoacán, 21 de diciembre del 2025.– La mañana de este domingo se registró la explosión de pirotecnia en uno de los puestos del tianguis sobre ruedas que se instala sobre la avenida Pedregal, en el poniente de la ciudad de Morelia, Michoacán.

El incidente tuvo lugar a la altura de la colonia Eduardo Ruíz, cerca de la Escuela Secundaria Técnica 100, y fue reportado al número de emergencias 911.

No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, informaron autoridades.

Al lugar arribaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, quienes controlaron la situación, así como elementos de la Policía Municipal para brindar apoyo y resguardar la zona.