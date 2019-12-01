Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército

Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 09:21:11
Culiacán, Sinaloa, 21 de diciembre del 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional envió 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de reforzar el operativo de la 9/a Zona Militar.

Este despliegue se integra a las acciones conjuntas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, enfocadas en contener actividades delictivas y fortalecer la seguridad en la región.

El refuerzo militar ocurre en un contexto de repunte de la violencia en Sinaloa, particularmente en la capital del estado y municipios cercanos.

Donde en las últimas semanas se han registrado hechos armados, bloqueos, enfrentamientos y ataques directos que han generado preocupación entre la población.

Noventa Grados
