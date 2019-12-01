Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México

Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 09:44:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Metepec, Estado de México, 21 de diciembre del 2025.- El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto este fin de semana en Metepec, Estado de México, en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre la avenida Las Torres.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el regreso del exmandatario a territorio nacional obedece a cuestiones familiares, ya que su madre atraviesa por problemas de salud.

La información fue reportada hace unos días por el comunicador Mario Maldonado.

La presencia de Peña Nieto generó atención entre transeúntes y usuarios de redes sociales, debido a que desde el término de su mandato en 2018 ha mantenido un perfil bajo y reside principalmente fuera del país. Hasta el momento, no se ha informado sobre actividades políticas o públicas relacionadas con su visita.
Asimismo, fuentes cercanas señalaron que la estancia del expresidente en el Estado de México sería temporal y estrictamente de carácter privado, enfocada en atender asuntos familiares, sin que exista agenda oficial ni pronunciamiento público por parte del propio Peña Nieto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil logró disminuir curva ascendente de homicidios en Michoacán: Bedolla
Habitantes de Buenavista, Michoacán bloquean carretera en exigencia de la aparición de sus familiares
En una funeraria de Zamora, Michoacán, asesinan a un individuo
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Más información de la categoria
Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México
Refuerzan seguridad en Sinaloa con despliegue de 180 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército
Explota puesto de pirotecnia en tianguis de Morelia, Michoacán; está prohibida su venta
A los 15 años Carlos Manzo me dijo que iba a ser presidente de México: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios