Peña Nieto está en México; acudió a oficinas del SAT en el Estado de México

Metepec, Estado de México, 21 de diciembre del 2025.- El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto este fin de semana en Metepec, Estado de México, en las inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre la avenida Las Torres.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el regreso del exmandatario a territorio nacional obedece a cuestiones familiares, ya que su madre atraviesa por problemas de salud.

La información fue reportada hace unos días por el comunicador Mario Maldonado.



La presencia de Peña Nieto generó atención entre transeúntes y usuarios de redes sociales, debido a que desde el término de su mandato en 2018 ha mantenido un perfil bajo y reside principalmente fuera del país. Hasta el momento, no se ha informado sobre actividades políticas o públicas relacionadas con su visita.

Asimismo, fuentes cercanas señalaron que la estancia del expresidente en el Estado de México sería temporal y estrictamente de carácter privado, enfocada en atender asuntos familiares, sin que exista agenda oficial ni pronunciamiento público por parte del propio Peña Nieto.