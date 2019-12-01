Habitantes de Buenavista, Michoacán bloquean carretera en exigencia de la aparición de sus familiares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:10:39

Buenavista, Michoacán, a 21 de diciembre de 2025.- En exigencia de la aparición de sus familiares, varios habitantes de esta población, bloquearon la carretera Apatzingán-Tepalcatepec, y quemaron llantas.

Al respecto se informó que fue esta mañana de domingo que habitantes de esta demarcación se apostaron en la referida rúa y la bloquearon.

Portando cartulinas en las que denunciaban que sus familiares habían desaparecido a manos de policías de Tepalcatepec.

Así mismo exigen a las autoridades tomar en cuenta sus denuncias y que aparezca sus familiares.