En una funeraria de Zamora, Michoacán, asesinan a un individuo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 10:34:06
Zamora, Michoacán,  a 21 de diciembrede 2025.- La madrugada de este domingo sujetos desconocidos ingresaron a una funeraria y asesinaron a balazos a un hombre que se encontraba presuntamente dormido en un sillón para después darse a la fuga en un vehículo, informaron fuentes policiales.

 

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 05:40 horas en el 911 recibieron un reporte sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en las calles Cristobal Colón y Bernal Díaz del Castillo, de la zona Centro.

 

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil se movilizaron al lugar donde dentro de una funeraria encontraron al hombre lesionado, por lo que solicitaron una ambulancia.

 

Paramédicos de Rescate llegaron y revisaron al joven Luis Manuel M., C., de 28 años de edad, vecino del Fraccionamiento Acanto I, pero este carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en la cabeza.

 

La zona fue delimitada y más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes.

 

Cabe señalar que en el lugar se encontraban velando al joven que fue ultimado a balazos la mañana del pasado sábado en la calle Alicante de la colonia Valencia Segunda Sección.

